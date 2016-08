28-08-2016 12:13

Pinhel recebe hoje prova de Drift

Quinze pilotos de Drift vão estar hoje em Pinhel, numa prova que pretende proporcionar a pinhelenses e visitantes um espetáculo inesquecível. Firmino Peixoto, campeão ibérico da modalidade, bem como André Ferreira, João Campos, Vítor Henriques, Martin Nos, João Gonçalves e Bruno Costa, vão estar presentes na atividade, que conta com um número restrito de pilotos e carros. BMW, Toyota AE86, Nissan 200 S e Toyota Supra são os veículos que farão parte da prova.

O programa da Taça de Portugal de Drift tem início às 15 horas, com o aquecer de motores e o desfile de viaturas no centro da cidade falcão. As demonstrações decorrem entre as 15 e as 18 horas, seguindo-se a votação pelo público dos três melhores pilotos. No final, serão entregues os troféus e lembranças a todas as equipas, destacando-se a taça de Portugal para o vencedor.

O evento é organizado pela Câmara de Pinhel e pelo Clube Escape Livre.