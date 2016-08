27-08-2016 13:00

Festival Internacional da Canção da Serra da Estrela até domingo

Dez países vão estar representados na segunda edição do Festival Internacional da Canção da Serra da Estrela (FICSE), que decorre até amanhã na Casa Municipal da Cultura, em Seia. Dezanove participantes terão de provar e demonstrar o seu talento para cantar perante um júri internacional, constituído por personalidades de relevo no mundo da música. Os participantes, oriundos de Áustria, Bulgária, Cazaquistão, Eslovénia, Espanha, Itália, Moldávia, Portugal, Roménia e Rússia, chegaram ontem a Seia e iniciam hoje os ensaios das eliminatórias. No domingo serão conhecidos os grandes vencedores, durante a gala-concerto da realizar a partir das 17 horas, no Cineteatro da Casa Municipal da Cultura. A gala será apresentada por Carlos Alberto Moniz e Victoria Ionel e contará com as participações do grupo de Concertinistas da Folgosa da Madalena e do dueto Bel Canto.

Será ainda anunciado o vencedor do festival, do “Grand Prix”, prémio mais elevado no valor de mil euros, que este ano é apoiado pela União das Freguesias de Seia, São Romão e Lapa dos Dinheiros, e os três escalões a concurso, sendo que ao primeiro lugar cabe a quantia de 300 euros, ao segundo 200 e ao terceiro 100 euros.

O evento é promovido pela Câmara de Seia, pela União das Freguesias de Seia, São Romão e Lapa dos Dinheiros e pelo Turismo Centro Portugal, sob os auspícios da WAFA – World Association of Festivals and Artists.