26-08-2016 15:01

Obras no Mercado Municipal de Trancoso arrancam em setembro

O município de Trancoso anunciou hoje que vai iniciar em setembro, as obras de recuperação e requalificação do edifício do Mercado Municipal da cidade, onde se realiza grande parte do mercado semanal local. O intuito é proporcionar «condições adequadas e de conforto», tanto para os comerciantes como para o público consumidor.

Segundo a autarquia, presidida por Amílcar Salvador, as obras, que já foram adjudicadas, estão orçadas em 418 mil euros mais IVA.

A Câmara Municipal reconhece que se trata de um investimento prioritário, a par da recuperação dos edifícios dos Paços do Concelho e do Palácio Ducal, «dado o seu evidente estado de degradação».

O Mercado Municipal, situado fora das muralhas da cidade de Trancoso, próximo das portas d’ El Rei, acolhe cerca de meia centena de comerciantes de vários setores.