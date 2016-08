26-08-2016 12:48

Peter Murrphy sobe ao palco do TMG em Outubro

Já é conhecido o destaque do mês de outubro, do Teatro Municipal da Guarda. Peter Murphy, ex-vocalista dos lendários Bauhaus, vai subir ao palco do Grande Auditório a 15 de outubro para apresentar o seu trabalho “Stripped”, que inclui temas da banda britânica e também temas da sua carreira a solo.

Peter Murphy foi vocalista e líder dos Bauhaus, mítica.

Os Bauhaus foram uma banda pós-punk inglesa e obtiveram enorme sucesso na primeira metade dos anos 80. Marcaram uma geração com temas icónicos como “Bela Lugosi is Dead”, “She’s in Parties”, “Kick in the Eye”, “Telegram Sam”, “Passion of Lovers” ou a recriação do clássico “Ziggy Stardust” de David Bowie. Em 1984, Peter Murphy enceta um projeto chamado Dali’s Car com Mick Karn, ex-membro do grupo Japan. Após esta breve experiência, em 1986 Murphy abraça uma promissora carreira a solo com o primeiro álbum “Should The World Fail To Fall Apart”, afastando-se do estilo musical dos Bauhaus e explorando uma via mais pop que lhe granjeou novos admiradores em todo o mundo. Mas foi apenas com o segundo álbum, “Love Hysteria”, em 1988, que a popularidade de Murphy subiu em flecha. Canções de sucesso como “All Night Long”, “Indigo Eyes” e “Cuts You Up” revelaram o talentoso compositor que Peter Murphy é.

Os bilhetes estão à venda a partir de hoje na bilheteira online e a partir de 30 de agosto na Bilheteira do Teatro Municipal da Guarda (TMG).