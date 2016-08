25-08-2016 16:55

Dez países no Festival da Canção em Seia

Dez países vão estar representados na segunda edição do Festival Internacional da Canção da Serra da Estrela (FICSE), que decorre entre hoje e domingo na Casa Municipal da Cultura, em Seia. Dezanove participantes, ao longo de quatro dias, terão de provar e demonstrar o seu talento para cantar perante um júri internacional, constituído por personalidades de relevo no mundo da música. Os participantes, oriundos de Áustria, Bulgária, Cazaquistão, Eslovénia, Espanha, Itália, Moldávia, Portugal, Roménia e Rússia, chegaram ontem a Seia e iniciam hoje os ensaios das eliminatórias. No domingo serão conhecidos os grandes vencedores, durante a gala-concerto da realizar a partir das 17 horas, no Cineteatro da Casa Municipal da Cultura. A gala será apresentada por Carlos Alberto Moniz e Victoria Ionel e contará com as participações do grupo de Concertinistas da Folgosa da Madalena e do dueto Bel Canto.

Será ainda anunciado o vencedor do festival, do “Grand Prix”, prémio mais elevado no valor de mil euros, que este ano é apoiado pela União das Freguesias de Seia, São Romão e Lapa dos Dinheiros, e os três escalões a concurso, sendo que ao primeiro lugar cabe a quantia de 300 euros, ao segundo 200 e ao terceiro 100 euros.

O evento é promovido pela Câmara de Seia, pela União das Freguesias de Seia, São Romão e Lapa dos Dinheiros e pelo Turismo Centro Portugal, sob os auspícios da WAFA – World Association of Festivals and Artists.