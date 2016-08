25-08-2016 15:39

PJ detém alegado autor de dezenas de incêndios em Trancoso

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou hoje a detenção de um homem de 55 anos, em Trancoso, suspeito de ter ateado mais de 30 incêndios florestais, desde 2013 até à presente data, com particular incidência nos meses de verão, em diversas localidades do concelho de Trancoso.

Segundo a PJ, o detido, sem quaisquer antecedentes policiais conhecidos, «terá agido sempre num quadro de puro incendiarismo». A mesma fonte acrescenta que os fogos terão sido «todos iniciados por recurso a artefactos incendiários prefabricados pelo próprio autor».

O suspeito já foi presente a tribunal para primeiro interrogatório judicial e ficou sujeito à medida de coação de prisão preventiva.

Os incêndios ocorridos durante este período consumiram vários milhares de hectares de floresta e de terrenos agrícolas, provocando danos ecológicos e prejuízos patrimoniais.

Só na primeira quinzena do mês de agosto foram consumidos pelas chamas 8.619 hectares de mato e floresta no distrito da Guarda.