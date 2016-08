25-08-2016 15:07

Protestos em Teixeira (Seia) devido ao corte da EN230

Dezenas de pessoas concentraram-se hoje em Teixeira de Cima (Seia) devido ao corte da EN230, que liga Castelo Branco a Coimbra. O encerramento da estrada já se prolonga há vários meses «devido à deterioração da estabilidade do talude ao quilómetro 164», segundo explicou a Infraestruturas de Portugal na altura. A empresa alega que «não estão garantidas as condições de segurança de pessoas e bens na sua utilização».

Depois do incêndio da passada segunda-feira que cercou a aldeia, o assunto voltou a ganhar relevância. No dia a estrada foi reaberta para facilitar os trabalhos, mas depois do fogo dominado voltou a ser encerrada.

Em comunicado, a IP refere que a intervenção «é de elevada complexidade técnica, que requer a demolição de um troço da estrada e a sua reconstrução» e que ainda durante o mês de setembro será lançado o Concurso Público para a realização da empreitada.

«A implementação de medidas mitigadores dos transtornos que este corte de tráfego tem provocado junto das populações, nomeadamente a melhoria das vias alternativas existentes» também já está a ser estudada, garante a empresa responsável.