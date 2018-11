13-11-2018 10:35

Arte contemporânea no Ecomuseu do Zêzere de Belmonte

O Ecomuseu do Zêzere tem patente até 16 de dezembro a exposição “Estudos para o Jardim Botânico e uma peça para o rio Zêzere”, de Nuno Vicente.

O artista plástico nasceu em França e viveu em Carvalhal Formoso (Belmonte), tendo estudado Pintura e frequentado um curso avançado de Artes na Escola Superior de Artes e Design das Caldas da Rainha. Tem exposto no país, nomeadamente no Museu do Côa, e no estrangeiro. Vive desde 2010 entre Berlim e diferentes sítios da Península Ibérica, onde realiza trabalhos específicos na paisagem, e em França onde trabalha, com o apoio da Fundação Camões, num projeto específico numa gruta da Ardèche.