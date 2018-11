13-11-2018 09:41

Quartel de bombeiros de Famalicão da Serra inaugurado a 27 de novembro

O novo quartel dos Bombeiros Voluntários de Famalicão da Serra (Guarda) vai ser inaugurado no dia 27, no âmbito das comemorações do Dia da Cidade.

Segundo a autarquia, a cerimónia terá lugar pelas 12h15, com a presença do ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, que naquele dia também participará na sessão comemorativa dos 819 anos da fundação da cidade.

A primeira pedra do quartel dos bombeiros de Famalicão da Serra, uma obra orçada em cerca de 620 mil euros, financiados a 85 por cento por fundos comunitários, foi lançada a 18 de abril de 2017 pelo primeiro-ministro, António Costa.

A Associação Humanitária foi criada em 3 de julho de 2007, sucedendo à Secção Destacada dos Bombeiros Voluntários de Gonçalo. A corporação surgiu após a tragédia de 9 de julho de 2006, quando um violento incêndio florestal ocorrido naquela freguesia do concelho da Guarda vitimou cinco sapadores chilenos e um bombeiro de Famalicão da Serra.