12-11-2018 18:39

Câmara da Guarda distingue cinco personalidades no Dia da Cidade

O executivo da Câmara da Guarda aprovou hoje, por unanimidade, a proposta de condecorações a atribuir pela autarquia no Dia da Cidade, a 27 de novembro.

A medalha de mérito do município, grau prata, será entregue ao professor aposentado António José Dias de Almeida; a Rosa Antunes, principal impulsionadora do “Conjunto Rosinha”, do Centro Cultural da Guarda, e dinamizadora da cultura popular na cidade, e, a título póstumo, ao padre Eugénio da Cunha Sério, antigo diretor do jornal “A Guarda” e da Casa do Gaiato.

O empresário José Pires Freire, proprietário da última fábrica de cobertores de papa de Maçaínhas, encerrada em 2017, e o ciclista David Rodrigues são outros dos homenageados no dia em que a Guarda celebra os 819 anos da sua fundação.