12-11-2018 10:58

Professores recolhem apoio popular na Guarda pelo tempo de serviço

Depois de greves e manifestações, o Sindicato de Professores da Região Centro (SPRC) está hoje no Largo João de Almeida, na Guarda, para recolher postais de apoio junto da população contra o “apagão” do tempo de serviço congelado.

A iniciativa decorre das 11 às 12 horas, tal como nas restantes capitais de distrito. Posteriormente, os postais serão enviados ao primeiro-ministro, António Costa, consoante o que ficar decidido no Orçamento do Estado, cuja votação está marcada para 29 de novembro.

O braço de ferro entre os professores e o governo dura há mais de um ano. Enquanto os profissionais da educação exigem a contagem integral dos nove anos, quatro meses e dois dias de tempo de serviço congelado, o governo avançou com uma proposta unilateral de dois anos, nove meses e 18 dias.