12-11-2018 10:16

Estradas reabertas na Serra da Estrela

As estradas da Serra da Estrela que no domingo foram fechadas ao trânsito devido à queda de neve reabriram esta segunda-feira de manhã.

Se acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro de Castelo Branco, a circulação foi retomada às 8h30 nos troços Piornos/Torre e Torre/Lagoa Comprida.

Para hoje, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê «possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos até ao final da tarde, que serão de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela».