10-11-2018 19:29

Guarda e Castelo Branco em alerta amarelo devido à chuva

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu este sábado um aviso amarelo para 16 distritos de Portugal continental devido à previsão de chuva forte e agitação marítima no domingo.

Nos distritos da Guarda, Setúbal, Castelo Branco e Portalegre, o aviso vigora entre as 6h e as 21h, no distrito de Santarém entre as 3h e as 21h e em Vila Real entre as 3h e as 9h, adianta o Instituto Português do Mar e da Atmosfera em comunicado. De acordo com o IPMA, os distritos de Bragança, Viseu e Évora estão sob aviso amarelo entre as 9h e a meia-noite de domingo devido à previsão de períodos de chuva, persistente, por vezes forte.

O aviso amarelo, o terceiro menos grave numa escala de cinco, prevê situações de risco para determinadas actividades dependentes da situação meteorológica.

As previsões do IPMA para domingo apontam para céu geralmente muito nublado, com períodos de chuva, sendo persistente e por vezes forte nas regiões norte e centro e alto Alentejo, com queda de neve a partir do fim da tarde nos pontos mais altos da Serra da Estrela e a possibilidade de trovoada na região Sul a partir da tarde.