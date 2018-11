10-11-2018 13:48

Duarte Pacheco debate OE na Guarda

Vai estra hoje em discussão na Guarda o Orçamento de Estado para 2019, com a presença do deputado Duarte Pacheco. A ação está marcada para as 17h30h, na Junta de Freguesia de São Miguel e é organizada pela Distrital do PSD.