09-11-2018 18:06

Câmara da Covilhã aprova orçamento de 42,8 milhões de euros

A Câmara da Covilhã aprovou hoje, por maioria, o orçamento para 2019, no valor de quase 42,8 milhões de euros, menos cerca de cinco milhões relativamente ao deste ano.

«Esta redução deve-se à reestruturação financeira que fizemos este ano», afirmou o presidente Vítor Pereira, no final da reunião privada do executivo. Segundo o autarca, apesar da redução global no valor, a folga conseguida com a operação de substituição de dívida feita em 2018 permitirá que no próximo ano haja um «incremento» no investimento, para o qual está prevista uma verba de cerca de 20 milhões de euros.

Entre os projetos previstos estão a concretização do Centro de Inovação Cultural, do Centro de Inovação Social, do Centro de Inovação Empresarial, da rede de bicicletas elétricas e ciclovias, bem como da rede de miradouros ou das obras nas escolas, nomeadamente na Escola Frei Heitor Pinto.

Paulo Rosa, que nesta sessão substituiu o vereador Carlos Pinto do movimento independente "De Novo Covilhã", votou contra o orçamento por considerar que este documento não apresenta uma estratégia para que o concelho volte a crescer.

O centrista Adolfo Mesquita Nunes também votou contra o documento apresentado, que classificou de um orçamento de «gestão corrente da decadência do concelho».