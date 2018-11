09-11-2018 16:32

Bed Legs no ciclo “Sons à Sexta” esta noite na Moagem

Os Bed Legs são o grupo que se segue no ciclo “Sons à Sexta” na Moagem, no Fundão.

O concerto acontece esta sexta-feira (22h30) com uma banda que assume influências do rock'n'roll, dos blues e do rhythm and blues. A banda oriunda de Braga lançou recentemente o álbum homónimo “Bed Legs”, cujos temas serão parte integrante de um espetáculo que promete «emoções e sensações, “riffs” da melhor classe “stoner” e apelos à dança desenfreada», adianta a produção. Organizado pelo município, com o apoio da rádio Antena 3, este ciclo apresenta na Moagem, uma vez por mês, as bandas em destaque no atual panorama musical português.