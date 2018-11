09-11-2018 15:32

Cibersegurança é tema de tertúlia da GNR esta noite no TMG

Está agendada para esta sexta-feira mais uma sessão do ciclo de tertúlias “Serões na Guarda”, organizado pelo Comando Territorial da GNR da Guarda.

A cibersegurança é o tema da iniciativa que decorre no café concerto do TMG a partir das 21 horas. Os oradores são o tenente-coronel Carlos Pimentel (GNR) e Pedro Pinto, administrador de sistemas no Centro de Informática do Instituto Politécnico da Guarda (IPG), docente na área da tecnologia, responsável pela Academia Cisco do IPG e administrador do site especializado Pplware. A tertúlia é moderada pela jornalista Madalena Ferreira.