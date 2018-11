09-11-2018 12:13

Exposição mostra história e atividade da Misericórdia de Fornos de Algodres

O CIHAFA (Centro de Interpretação Histórica e Arqueológica de Fornos de Algodres) acolhe até ao final do mês uma exposição sobre a Santa Casa da Misericórdia local.

A mostra acontece no âmbito do ciclo “Uma ideia é um feito de associação”, destinado a divulgar a história e a atividade das associações do concelho. A Irmandade da Misericórdia é uma Instituição Particular de Solidariedade Social que comemorou, em 2016, o seu 350º aniversário.

Atualmente tem como valências principais uma Unidade de Cuidados Continuados de Longa Duração e Manutenção e um lar residencial para idosos, abrangendo um total de 42 utentes e 29 colaboradores nas áreas de Medicina, Enfermagem, Fisioterapia, Terapia da Fala, Psicologia, Nutrição, Animação Sociocultural, Serviços Gerais, Contabilidade e Secretariado.

É também a entidade coordenadora local do programa CLDS 3G “Servir Fornos de Algodres”.