09-11-2018 11:07

Transportadora Viúva Monteiro vence Prémio Heróis PME

A empresa de transportes Viúva Monteiro & Irmão, do Sabugal, é uma das cinco vencedoras dos Prémios Heróis PME, um projeto da Yunit Consulting, TSF e “Dinheiro Vivo”.

Fundada em 1920, quase centenária, a transportadora alcançou uma faturação de dois milhões de euros após ter apostado na renovação da frota com a aquisição de 16 autocarros em cinco anos, na formação dos seus cerca de 50 colaboradores e na digitalização dos equipamentos de escritório.

Esta estratégia permitiu à Viúva Monteiro apostar no transporte público turístico, com especial incidência em Lisboa. «O Prémio Heróis PME é um reconhecimento para toda a equipa e a prova que a persistência e o foco no caminho que queremos percorrer, embora difícil, trará frutos no futuro. É um prémio muito importante para a empresa, mas também para a região, pois provámos que apesar de estarmos no interior conseguimos ser bem sucedidos na aposta noutro setor de negócio», considerou Ana Luísa Monteiro, diretora-geral da transportadora.

Os prémios foram entregues no passado dia 30 de outubro na Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa (CCIP), em Lisboa.