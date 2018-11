09-11-2018 10:41

UBI investe no apoio social aos estudantes

A Universidade da Beira Interior (UBI) criou o “Ser Solidário”, um programa que prevê a atribuição de apoios financeiros ou bens essenciais a estudantes com dificuldades económicas.

Este ano a iniciativa contempla um Fundo Solidário, a Loja Solidária e o Banco de Solidariedade que, segundo a UBI, vão «prevenir e resolver problemas sociais, promovendo a equidade social, bem como o sucesso escolar mediante a diminuição do abandono por razões de cariz económico e social».

De acordo com um comunicado, estas três valências compreendem o acolhimento de donativos financeiros (para constituição do Fundo Solidário), de bens usados ou novos que sejam doados por particulares, empresas ou outras organizações (para a Loja Solidária) e tempo de colaboração em atividades de cariz social (Banco de Solidariedade).

E delas podem beneficiar os estudantes e outros elementos da UBI que cumpram as condições de elegibilidade e se encontrem em situação de vulnerabilidade económica e social, como a incapacidade de custear propinas, alojamento, alimentação e bens materiais essenciais à sua subsistência e desempenho académico.

A UBI adianta que a adesão ao programa pressupõe a participação do aluno em atividades de cariz social, no Banco de Solidariedade. O “Ser Social” junta-se ao Fundo de Apoio Social, disponível para os estudantes há vários anos, e que reforça a intenção da universidade sediada na Covilhã «se tornar uma referência» no domínio da responsabilidade social.