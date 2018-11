08-11-2018 17:30

Neve fecha estradas na Serra da Estrela

As estradas de acesso ao maciço central da Serra da Estrela voltaram a fechar ao trânsito esta tarde devido à queda de neve.

Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro de Castelo Branco, não se circula desde as 16h30 nos troços Piornos/Torre e Torre/Lagoa Comprida.

Está prevista queda de neve acima dos 1.400/1.600 metros de altitude, diminuindo a cota para os 1.200/1.400 metros a partir do meio da tarde, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).