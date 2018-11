08-11-2018 15:47

Duas exposições na Guarda para recordar a Grande Guerra

O Núcleo da Guarda da Liga dos Combatentes assinala este mês o centenário do final da primeira guerra mundial com duas exposições de fotografia no TMG.

A primeira, patente no foyer do grande auditório a partir desta quinta-feira, dá a conhecer pormenores da participação e do quotidiano do Corpo Expedicionário Português (CEP) na Grande Guerra através de imagens a cores. Composta essencialmente por uma mostra fotográfica de originais coloridos e ampliados do acerco do Arquivo Fotográfico Institucional, a mostra contribui para compreender melhor toda a envolvência das forças militares portuguesas nas trincheiras da Flandres e do Norte de França.

A segunda exposição, que pode ser vista no hall de entrada do café concerto, reúne vários postais da época que dão a conhecer pormenores do quotidiano dos soldados portugueses no conflito, bem como a propaganda oficial. Os documentos pertencem ao acervo do Arquivo Fotográfico institucional.