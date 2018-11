08-11-2018 15:04

Foz Côa inaugura extensão do Salão de Outono do Museu da Guarda

O Centro Cultural de Vila Nova de Foz Côa inaugura esta quinta-feira uma extensão do 3º Salão de Outono "Aberto para Obras", que começou ontem no Museu da Guarda.

A galeria de arte do espaço acolhe até janeiro a exposição coletiva de gravura “Discursos” e uma escultura criada em Foz Côa no último Simpósio Internacional de Arte Contemporânea (SIAC). Esta tarde será ainda assinalado o depósito do “Repositórium MM LXVI 11” no Centro Cultural fozcoense e inaugurada a exposição de fotografia “Namíbia – A viagem”, de Cláudia Saraiva.