08-11-2018 14:37

Seia cria equipa Comunitária de Cuidados Paliativos

A Equipa Comunitária de Suporte em Cuidados Paliativos da Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda colocou em funcionamento, no início do mês, a base do Hospital Nossa Senhora da Assunção, em Seia, foi hoje anunciado.

«Os concelhos de Fornos de Algodres, Gouveia e Seia, que eram acompanhados pela base do Hospital Sousa Martins, passam agora a ser acompanhados pela base do Hospital Nossa Senhora da Assunção, sedimentando-se uma estratégia de maior proximidade com os doentes», explica a ULS em comunicado.

Segundo a fonte, com esta alteração, a Equipa Comunitária de Suporte em Cuidados Paliativos «vai gradualmente conquistando o seu objetivo de tornar ainda mais próxima a presença junto do domicílio dos doentes com necessidades paliativas de todos os concelhos da área de abrangência» da ULS da Guarda.