07-11-2018 15:18

Comandante dos bombeiros de Figueira de Castelo Rodrigo sofre despiste em serviço

O comandante dos Bombeiros Voluntários de Figueira de Castelo Rodrigo sofreu, esta quarta-feira, um despiste de automóvel, seguido de capotamento, quando se deslocava para um acidente grave que tinha ocorrido na EN332, no lugar de Pedra do Gato, entre Vilar de Amargo e Almendra, naquele concelho, e do qual resultou a morte do motorista de um camião. Segundo O INTERIOR apurou, o comandante sofreu ferimentos ligeiros numa perna e foi levado para o Hospital da Guarda para observação e exames complementares. No local estiveram seis homens, apoiados por três viaturas.