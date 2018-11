05-11-2018 15:08

Semana do Caloiro começa hoje na Guarda

Começa hoje a Semana do Caloiro organizada pela Associação Académica da Guarda.

Até domingo, há concertos e várias atividades, algumas das quais de cariz solidário como o “Caloiro Bombeiro” e o “Caloiro Solidário”, para bem receber os novos estudantes do Instituto Politécnico da Guarda (IPG).

Do cartaz deste ano destacam-se as atuações de Toy (dia 8) e Valete (dia 10) no pavilhão do estádio municipal. Antes, a noite de quarta-feira é dedicada às tunas com a Desertuna, Egitúnica e Copituna D’Oppidana. Já na sexta-feira sobe ao palco a banda de Tributo aos Xutos.

Esta noite há arraial da cerveja no Bar Bacalhau, na sede da Associação Académica, e amanhã o rali das tascas. Para sábado está agendado o aguardado batismo do caloiro na Alameda de Santo André no final do tradicional desfile.