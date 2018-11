05-11-2018 11:28

Neve volta a fechar estradas na Serra da Estrela

As estradas de acesso ao maciço central da Serra da Estrela estão novamente encerradas ao trânsito devido à queda de neve.

Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro de Castelo Branco, não se circula nos troços na EN339 Piornos/Torre, Torre/Lagoa Comprida, Lagoa Comprida/Loriga e Lagoa Comprida/Cruzamento do Sabugueiro.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê para hoje aguaceiros, em especial até meio da tarde, nas regiões Norte e Centro, que serão de neve acima de 1.000/1.200 metros.