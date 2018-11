05-11-2018 09:17

União de Sindicatos de Castelo Branco organiza conferência no Fundão

A União de Sindicatos de Castelo Branco (USCB) organiza esta segunda-feira, no Fundão, um conferência distrital dedicada ao tema "Desenvolver o Interior".

A sessão decorre na Moagem e contará com a participação do secretário-geral da CGTP, Arménio Carlos, na sessão de encerramento. "Promover a Coesão Económica e o Emprego", "Promover Políticas Sectoriais Sustentáveis", "Promover a Coesão Social" e "Reforça e Aproximar o Estado do Cidadãos e das Empresas" são os painéis de debate.