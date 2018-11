04-11-2018 19:40

Equipas da frente empataram e deixam tudo como está no Distrital da Iª Divisão da AF Guarda

A sexta jornada deixou tudo como estava na frente do Distrital da Iª Divisão da AF Guarda.

Esta tarde, o Vila Cortês empatou 2-2 na receção ao líder Aguiar da Beira e o encontro entre o Gouveia e o Figueirense também terminou empatado a uma bola. Os aguiarenses continuam por isso na frente do campeonato com 14 pontos, mais um que o Figueirense e o Vila Cortês do Mondego. No quarto lugar está agora o Manteigas, que venceu em casa o Sp. Vilar Formoso por 3-0 e ultrapassou o Gouveia na geral.

Nos restantes jogos destaque para a vitória por 1-0 do recém-promovido Sp. Celoricense em Trancoso, enquanto o Estrela Almeida derrotou em casa o lanterna vermelha Soito por 2-1. Já o Fornos de Algodres recebeu e venceu o Vilanovenses por 3-0 e o São Romão foi empatar 2-2 ao terreno do Sp. Sabugal.