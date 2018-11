04-11-2018 15:57

Resiestrela promove educação ambiental nas escolas

A Resiestrela está a dinamizar o programa “ECOVALOR” nas sedes dos agrupamentos escolares de Almeida, Belmonte, Celorico da Beira, Covilhã, Figueira de Castelo Rodrigo, Fornos de Algodres, Fundão, Guarda, Manteigas, Meda, Penamacor, Pinhel, Sabugal e Trancoso.

A iniciativa destina-se a promover a educação ambiental da comunidade em geral, e da escola em particular, com vista à formação de «consciências mais preocupadas» com esta temática, à redução da quantidade de resíduos geradas e à promoção da correta separação multimaterial das embalagens. As ações a realizar são apoiadas pelo Fundo de Coesão da União Europeia, através do POSEUR - Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos.