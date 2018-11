03-11-2018 18:04

Hoje é noite das caçoilas no Sabugueiro

A aldeia do Sabugueiro (Seia) acolhe esta noite mais uma edição da "Noite das Caçoilas".

A iniciativa que pretende valorizar as tradições locais, em particular a gastronomia e as vivências da aldeia, tem como cenário o forno comunitário, local onde outrora se confecionava a chanfana, o cabrito ou o borrego em caçoilas de barro.

A iniciativa é promovida pela Junta de Freguesia do Sabugueiro, em parceria com a Rede das Aldeias de Montanha.