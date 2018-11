03-11-2018 16:36

Joly Braga Santos recordado esta noite no TMG

A pianista Ana Beatriz Ferreira apresenta-se este sábado no TMG (21h30) com a Orquestra Filarmónica Portuguesa, sob a direção do maestro Osvaldo Ferreira, num concerto que assinala os 30 anos da morte de Joly Braga Santos.

O repertório deste recital é o emblemático e único concerto para piano e orquestra do compositor português (1924-1988), obra que Ana Beatriz Ferreira fez renascer do esquecimento e que estreou recentemente em Londres na icónica Saint James's Church.

A pianista formou-se no londrino Royal College of Music, ganhou diversos prémios internacionais e é reconhecida como uma das mais talentosas pianistas portuguesas da nova geração. Por sua vez, Osvaldo Ferreira é o reputado maestro titular da Orquestra Filarmónica Portuguesa e já dirigiu dezenas de orquestras em vários países por todo o mundo.