03-11-2018 15:01

Concerto de homenagem a Eugénio de Andrade na Moagem

A Moagem, no Fundão, acolhe esta noite um concerto de homenagem a Eugénio de Andrade (1923-2005).

Denominado “As mãos e os frutos”, o espetáculo baseia-se na obra do poeta natural da Póvoa da Atalaia (Fundão) e conta com a participação de Ana Paula (voz), Custódio Castelo (guitarra portuguesa), José Filomeno Raimundo (piano), Pedro Ladeira (clarinete) e Miguel Carvalhinho (guitarra clássica). O concerto está agendado para as 21h30.