03-11-2018 11:51

“À Descoberta dos Soutos na Montanha” em Folgosinho

A freguesia de Folgosinho (Gouveia) acolhe este fim de semana o evento “À Descoberta dos Soutos na Montanha”, que abordará temáticas relacionadas com soutos na montanha, reflorestação e práticas sustentáveis no território.

No âmbito da iniciativa, que também procurar valorizar a castanha, será realizado um seminário sobre “Incêndios/2017 - Recuperação dos Soutos e da Floresta”, uma caminhada que inclui uma ação de reflorestação e uma visita ao património, entre outras atividades.

A atividade, organizada no âmbito do projeto Aldeias de Montanha, envolve o município de Gouveia, a Associação para o Desenvolvimento Integrado da Rede das Aldeias de Montanha, a Associação Baldios de Folgosinho e a Associação FOLGONATUR.