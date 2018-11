02-11-2018 18:36

Começou hoje julgamento de condutor que atropelou mortalmente duas mulheres na Guarda

O Tribunal da Guarda começou esta sexta-feira a julgar o condutor de um veículo ligeiro que, em janeiro, atropelou mortalmente duas mulheres, com 71 e 78 anos, na Avenida Cidade de Bejar, junto ao jardim dos Castelos Velhos.

O arguido, com 30 anos, está acusado de dois crimes de homicídio por negligência grosseira e de um crime de condução perigosa de veículo rodoviário agravado pelo resultado.

Na primeira sessão do julgamento, o coletivo de juízes ouviu o arguido e várias testemunhas arroladas no processo. Segundo José Igreja, advogado do arguido, o acidente ocorreu «numa curva que é um ponto negro da Guarda e ninguém dá conta», adiantando que «já houve mais de 30 acidentes» no mesmo local.

Segundo a acusação, o arguido circulava, «pelo menos, a 90,04 quilómetros por hora» e não conseguiu efetuar a curva «na totalidade», atropelando mortalmente as duas mulheres.

As famílias das vítimas pedem uma indemnização cível no valor global de 210 mil euros.

A segunda sessão do julgamento está agendada para as dia 28.