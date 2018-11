02-11-2018 18:02

Nave acolhe Feira dos Santos até domingo

A aldeia de Nave receber até domingo a quinta edição da Feira dos Santos, organizada pela Associação de Freguesias da Raia Sabugalense, com o apoio do município do Sabugal e da ADES – Associação Empresarial do Sabugal.

A iniciativa inclui mostras e comercialização de produtos ligados ao mundo rural e ao artesanato do concelho e da região, um festival do caldo, um magusto, prova de jeropiga e animação musical, entre outras atividades. O certame é inaugurado esta tarde pelas 19h30.