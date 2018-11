02-11-2018 16:54

Dois detidos em Vilar Formoso com 169 doses de haxixe

A GNR deteve hoje dois homens em Vilar Formoso (Almeida) por tráfico de droga.

Segundo o Comando Territorial da Guarda, os suspeitos com 30 e 31 anos foram abordados numa operação de fiscalização rodoviária realizada por elementos do Centro de Cooperação Policial e Aduaneira de Vilar Formoso.

«Os militares fiscalizaram um veículo, em que os ocupantes adotaram um comportamento suspeito no momento da abordagem, tendo sido detetadas e apreendidas 169 doses de haxixe», refere a GNR em comunicado.

Na ocasião foram ainda identificados outros dois homens por posse de estupefacientes com doses para consumo, tendo sido elaborados os respetivos autos de contraordenação. Já os detidos vão ser presentes ao Tribunal de Almeida no dia 5.