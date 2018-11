02-11-2018 16:29

Keep Razors Sharp esta noite no TMG

A nova pop nacional está de volta ao café-concerto do TMG esta noite (22 horas) com os Keep Razors Sharp.

A banda lisboeta é formada por um grupo de amigos e músicos oriundos de outros projetos que se juntaram para tocar música que se pode classificar entre o psicadelismo e o pós-rock. São eles Afonso Rodrigues (Sean Riley & The Slowriders), na voz e guitarra, Luís “Rai” Raimundo (The Poppers), também na voz e guitarra, Bráulio Alexandre (ex-Capitão Fantasma), no baixo, e Carlos BB (Riding Pânico), na bateria.

Os singles e álbum de estreia do grupo foram bem recebidos pela crítica e pelo público. “Keep Razors Sharp” foi composto e gravado durante os últimos seis meses em três sessões de estúdio e o resultado foi enriquecido por várias contribuições. O concerto tem entrada livre.