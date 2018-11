02-11-2018 15:57

Câmara de Trancoso adjudicou alargamento da zona industrial

A Câmara de Trancoso assinou esta sexta-feira o contrato de adjudicação da ampliação da zona industrial. A empreitada está orçada em 844 mil euros e permitirá disponibilizar 15 novos lotes.

«A obra vai permitir dar resposta aos pedidos dos empresários porque não temos lotes disponíveis há mais de 20 anos», disse Amílcar Salvador, presidente do município, para quem este é o «projeto mais importante para Trancoso». Os trabalhos deverão estar concluídos no próximo verão.

"Vamos, com certeza, conseguir atrair mais investimento e criar mais postos de trabalho, mais riqueza e fixar, naturalmente, mais pessoas, que é esse o nosso objetivo", declarou aos jornalistas, à margem da inauguração da sexta edição da Feira da Castanha e Paladares de Outono, que decorre até domingo.

Estes lotes serão vendidos a «preços simbólicos», adiantou o autarca trancosense.