01-11-2018 16:13

Seia e Figueira são finalistas dos Prémios Município do Ano

As autarquias de Seia e Figueira de Castelo Rodrigo, no distrito da Guarda, estão entre 35 as finalistas da quinta edição dos Prémios Município do Ano, cujos vencedores serão conhecidos a 16 de novembro, em Guimarães.

Em comunicado, a Universidade do Minho (Uminho), que organiza o concurso através da plataforma UM-Cidades, refere que a iniciativa destina-se a «reconhecer as boas práticas de projetos implementados pelos municípios com impacto no território, na economia e na sociedade, promovendo o crescimento, a inclusão e a sustentabilidade».

O galardão pretende também colocar «na agenda a temática da territorialização do desenvolvimento, perspetivada a partir da ação das autarquias, bem como valorizar realidades diversas que incluam as cidades e os territórios de baixa densidade nas diferentes regiões do país».

O Fundão foi o vencedor do grande prémio do Município do Ano de 2016 com o projeto “Academias de Código”. A edição deste ano, que teve 56 candidaturas, conta com o apoio da autarquia de Guimarães, que ganhou no ano passado com a iniciativa “Pay-as-You-Throw no Centro Histórico de Guimarães”.