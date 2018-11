31-10-2018 17:19

“Leões da Fronteira” organizam treino de promoção de atletismo

Os “Leões da Fronteira”, núcleo do Sporting Clube de Portugal, organizam no sábado, um treino de promoção do atletismo.

A atividade vai decorrer no estádio municipal da Guarda, entre as 10 horas e as 12h30, em parceria com o Núcleo Sportinguista da Guarda e com o apoio do município e da Associação de Atletismo da Guarda.

De acordo com os promotores, os objetivos da iniciativa são a divulgação e promoção da modalidade na cidade mais alta nas vertentes de correr, lançar, saltar e marchar. O treino é destinado às camadas jovens de formação, entre os 7 e 17 anos (dos benjamins até juvenis).