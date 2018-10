31-10-2018 11:06

Novo presidente do IPG eleito esta quarta-feira

Gonçalo Poeta Fernandes, Joaquim Brigas e Pedro Rodrigues vão a votos na quarta-feira para a presidência do Instituto Politécnico da Guarda. A eleição do sucessor de Constantino Rei é da responsabilidade dos 33 elementos do Conselho Geral.

Gonçalo Poeta Fernandes tem 49 anos e é professor coordenador do IPG, onde trabalha há 22 anos, tendo lecionado nas quatro escolas do Politécnico. É vice-presidente da instituição desde 2010. Natural do Tortosendo (Covilhã), tem formação na área de Geografia e Planeamento, com especialidade nas questões estratégicas e do turismo. É investigador do CITUR, da Universidade Nova de Lisboa e da Unidade de Desenvolvimento do Interior. O desporto, a leitura e a música são os seus hobbies.

Com 49 anos, Pedro Rodrigues está na Escola Superior de Tecnologia e Gestão (ESTG) há 25 anos. Natural da Guarda, é licenciado em Bioquímica, mestre em Qualidade e outorado em Química. É coordenador do Laboratório de Monitorização e Investigação Ambiental (LABMIA), criado em 1994. Atualmente, um dos seus hobbies é plantar videiras no vale do Mondego e trabalhar no campo. Define-se como «um resiliente».

Joaquim Brigas é docente da Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto (ESECD). Licenciado em Geografia, mestre em Geografia Física, doutor em Publicidade e Relações Públicas e especialista universitário em Publicidade, Marketing e Consumo, tem 58 anos e foi diretor da antiga Escola Superior de Educação (ESSE) entre 1998 e 2009. Está no IPG desde outubro de 1988 e possui diploma de Estudos Avançados em Jornalismo pela Universidade Pontifícia de Salamanca. Concorre pela quarta vez à presidência do Politécnico, nunca tendo ganho. Passear de bicicleta e de mota pelas paisagens da região, bem como ler e praticar desporto são os seus hobbies.

O próximo presidente do IPG é eleito por maioria absoluta (17 dos 33 votos do Conselho Geral), havendo segunda volta entre os candidatos mais votados se tal não se verificar na primeira votação. Nesse caso, o vencedor será o candidato com maioria relativa. O Conselho Geral é presidido por José Alves, antigo presidente do IPG, e integra dez personalidades cooptadas na comunidade local, como o cientista Fernando Carvalho Rodrigues, D. Manuel Felício (bispo da Guarda), Marco Loureiro (ex-presidente da Associação Académica), as Câmaras da Guarda e Seia, a Unidade Local de Saúde da Guarda, a Associação Comercial da Guarda, a empresa Olano Portugal e Pega Magro (representante da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas).

Para o órgão de governo do IPG foram eleitos 17 representantes dos professores e investigadores, cinco representantes dos estudantes e um elemento do pessoal não docente.