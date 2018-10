30-10-2018 17:26

Inscrições abertas para participar na ECORAIA

Estão abertas as inscrições para a VIIIª Feira Transfronteiriça ECORAIA, que vai decorrer em Salamanca (Espanha) a 24 e 25 de novembro.

O certame desenvolve-se no âmbito do projeto BIN-SAL EMPREENDE e está inserido nas atividades da Comunidade de Trabalho BIN-SAL AMCB – Diputación de Salamanca. De acordo com a Associação de Municípios da Cova da Beira (AMCB), a feira tem acolhido, em média, mais de cem expositores portugueses e espanhóis do setor agroalimentar e atraído uma média de 30 mil visitantes por edição.

«Este certame tem-se revelado uma excelente porta de entrada para o mercado ibérico, com resultados em negócios de vários produtores portugueses com importadores ou comerciantes da vizinha Espanha, e vice-versa», acrescenta a AMCB em comunicado. Os interessados devem inscrever-se através do email amcb@amcb.pt .