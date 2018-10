30-10-2018 14:16

ULS Guarda cria centro de ligação para fraturas

O Serviço de Reumatologia do Hospital Sousa Martins, na Guarda, em colaboração com o Serviço de Ortopedia, criou o Centro de Ligação para Fraturas com o objetivo de colmatar «o precário diagnóstico e tratamento da Osteoporose», em especial a prevenção após primeira fratura, anunciou a Unidade Local de Saúde (ULS).

O programa envolve reumatologistas, ortopedistas e a equipa de enfermagem e reabilitação da Ortopedia e da Consulta Externa. Está igualmente integrado no projeto “Habilitar”, que consiste em visitas domiciliárias de reabilitação por parte de enfermeiros da Ortopedia com vista à verificação in loco das condições físicas/ barreiras existentes e novas adaptações necessárias após uma intervenção cirúrgica. «A abordagem multidisciplinar é considerada altamente diferenciadora, pretendendo-se melhorar os cuidados de saúde prestados, reduzir os custos que lhe estão associados e, consequentemente, melhorar a qualidade de vida dos doentes», refere a ULS em comunicado.