30-10-2018 09:52

Neve fecha estradas na Serra da Estrela

Estão fechadas ao trânsito as estradas de acesso ao maciço central da Serra da Estrela devido à neve que caiu durante a noite e manhã.

Segundo a GNR, a EN339 está cortada a partir do Sabugueiro, não se circulando também pela EN338, desde Manteigas. Os meios do Centro de Limpeza de Neve dos Piornos estão no terreno para desimpedir as vias.