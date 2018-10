30-10-2018 09:15

Previsão de queda de neve coloca distrito da Guarda em alerta laranja

O distrito da Guarda está esta terça-feira sob aviso laranja, o segundo mais grave, por causa da queda de neve.

Segundo o Instituto do Mar e da Atmosfera (IPMA), o alerta está ativo até ao final da tarde (18 horas) devido à previsão de queda de neve acima de 1.000/1.200 metros e vento forte nas terras altas.

Outros dez distritos estão também sob aviso amarelo por causa da agitação marítima. As temperaturas máximas vão variar entre os 6º Celsius na Guarda) e os 17º em Sagres, enquanto as mínimas variam entre os 3º (Guarda e Bragança) e os 13º (Sagres).