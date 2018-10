28-10-2018 20:26

Sp. Mêda derrotado na receção ao Penalva do Castelo

Nove jogos, nove derrotas. Nada se alterou na jornada deste fim-de-semana no desempenho do Sporting da Mêda, no Campeonato de Portugal. A jogar em casa, a formação medense perdeu 1-0 frente ao Penalva do Castelo e permanece no último lugar da tabela classificativa.