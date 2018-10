28-10-2018 19:45

Sporting da Covilhã derrotado pelo líder Benfica B

O Benfica B levou a melhor sobre o Sporting da Covilhã, ao vencer por 3-2. O primeiro golo da partida foi dos encarnados, aos 8 minutos, por Daniel dos Anjos. Aos 16 minutos, Benny aumentou a vantagem dos encarnados. Ainda antes do intervalo, aos 41 minutos, Adriano Castanheiro fez o 2-1 para os serranos.

Já na segunda parte, o Benfica B voltou a marcar logo aos 48 minutos (Florentino Luis). O resultado final ficou estabelecido já no período de desconto (90+5 minutos) com um penalisti a favor do Sporting da Covilhã, assinalado por Deivison.

A equipa covilhanense continua no fundo da tabela da II Liga.