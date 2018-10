28-10-2018 15:58

João Morgado publica “O Livro do Império”

“O Livro do Império” é o novo romance histórico de João Morgado. Editado pelo Clube do Autor, o livro já está à venda nas livrarias.

Nesta obra o escritor da Covilhã regressa ao séc. XVI, quando o império de Portugal está em declínio e o país é governado por um rei destemido, mas influenciado por uma nobreza e um clero corruptos. Espanha observa a decadência do país vizinho e faz tudo para voltar a dominar a península. Este é o preâmbulo de “O Livro do Império”, que narra a vida de um poeta arrependido e a história de Portugal em vésperas da batalha de Alcácer-Quibir. «Será um livro a surpreender os leitores pelos seus personagens, pelos meandros políticos na corte de D. Sebastião, com as guerras dentro da Inquisição, a corrupção da nobreza, e a forma como um poeta endeusou os heróis nacionais, e por contraste, deixando a nu os podres da época», escreve o autor.