28-10-2018 15:33

Neve já chegou à Serra da Estrela

Já chegaram à Serra da Estrela os primeiros flocos de neve. No entanto, segundo o site "meteoestrela" será na terça-feira que a queda de neve será mais significativa. No final do dia se segunda-feira «a neve vai começar a cair inicialmente acima dos 1300 metros subindo a cota de madrugada para os 1500m/1600m», apontam. Se as previsões se confirmarem é possível que as estradas de acesso ao maciço central encerrem.